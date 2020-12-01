Наставник Барсы Рональд Куман может позволить отдохнуть ключевым исполнителям в ближайших матчах ЛЧ.

Голкипер каталонцев тер Штеген, хавбек Коутиньо, а также главная звезда клуба Лионель Месси не полетят в Венгрию на матч против Ференцвароша, сообщает Sport.es.

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Наставник "блаугранас" Рональд Куман решил предоставить отдых ведущим игрокам, ведь главная еврокубковая цель на эту осень решена – команда досрочно квалифицировалась в плей-офф ЛЧ.

Напомним, Ференцварош Сергея Реброва будет принимать Барселону в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится второго декабря, начало 22:00. Барса и Юве досрочно гарантировали себе места в плей-офф ЛЧ, оставив Динамо и Ференцварошу возможность побороться за участие в Лиге Европы весной.

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