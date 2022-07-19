Офіційний сайт Фенербахче опублікував остаточну заявку на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Як і очікували турецькі ЗМІ, в склад не потрапили новачок Тьягу Чукур та захисник Кім Мін Чже, який покидає клуб. Також через пошкодження гру пропустять Стівен Колкер, Луїс Густаво, Макс Майєр та Мбвана Саматта, однак Жорже Жезуш зможе розраховувати на Марселя Тіссерана.

Фенербахче за день до матчу проти Динамо посилився нападником збірної Італії

Воротарі: Алтай Баїндир, Ертугрул Четін.

Захисники: Філіп Новак, Атілла Салаї, Вілліан Арау, Марсель Тіссеран, Сердар Азіз

Півзахисники: Дієго Россі, Ірфан Кахведжі, Мігель Креспо, Арда Гюлер, Брума, Емре Мор, Бурак Кападжак, Олівейра Лінкольн, Міха Зайц, Мухаммед Гюмюшкая, Ісмаїл Юксек, Ферді Кадіоглу

Нападники: Джошуа Кінг, Еннер Валенсія, Сердар Дурсун, Брайт Осайї-Самуель.

Додамо, що матчі між Динамо та Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Переможець пари в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з австрійським Штурмом.

Росія напала на Україну: відверте зізнання Ярмоленка, освідчення пораненого ультрас Динамо, 50 млн для Шахтаря (LIVE)