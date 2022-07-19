Официальный сайт Фенербахче опубликовал окончательную заявку на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо. Как и ожидали турецкие СМИ, в состав не попали новичок Тьягу Чукур и покидающий клуб защитник Ким Мин Чже. Также из-за повреждения игру пропустят Стивен Колкер, Луис Густаво, Макс Майер и Мбвана Саматта, однако Жорже Жезуш может рассчитывать на Марселя Тисерана.

Фенербахче за день до матча против Динамо усилился нападающим сборной Италии

Вратари: Алтай Баиндыр, Эртугрул Четин.

Защитники: Филипп Новак, Атилла Салаи, Виллиан Арау, Марсель Тиссеран, Сердар Азиз

Полузащитники: Диего Росси, Ирфан Кахведжи, Мигель Креспо, Арда Гюллер, Брума, Эмре Мор, Бурак Кападжак, Оливейра Линкольн, Миха Зайц, Мухаммед Гюмюшкайя, Исмаил Юксек, Ферди Кадиоглу

Нападающие: Джошуа Кинг, Эннер Валенсия, Сердар Дурсун, Брайт Осайи-Самуэль.

Добавим, что матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Победитель пары в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с австрийским Штурмом.

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