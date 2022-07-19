Згідно з інформацією журналіста Ніколо Скіри, Фенербахче закрив трансфер Жоао Педро. Форвард збірної Італії, який провів попередній сезон у складі Кальярі, вже сьогодні прилетить у Стамбул для медичного обстеження та підписання 3-річного контракту.

Конкурент Яремчука і захисник збірної Франції посилили Галатасарай

Бразильський оріунді Скуадри Адзурри повинен отримати 2,5 мільйони євро на рік, а Кальярі отримає за свого бомбардира 6,5 мільйонів. У складі острів'ян нападник провів 8 сезонів, забивши 87 голів та віддавши 20 асистів.

Трансфер Жоао Педро не є поганою новиною для київського Динамо."Біло-сині" вже в середу зіграють проти Фенербахче в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, однак турки не встигнуть заявити італійця на цей раунд.

Динамо – Фенербахче: Сирота розповів про тривале "муштрування" від Луческу перед стартом у Лізі чемпіонів