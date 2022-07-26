"Між Динамо та Фенербахче є різниця. Вони гратимуть удома, а ми грали не вдома. Вони зробили багато трансферів, а ми не зробили жодного. У них фантастичні фани, а за Динамо на стадіоні вболівають лише жінки та діти, бо чоловіки борються за Україну. Нам доводиться постійно їздити Європою, щоб грати матчі та тренуватися. У нас не було своєї бази для підготовки, а у Фенербахче вона є.

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Дуже багато речей роблять велику різницю між нами. Але у футболі вони можуть нічого не вирішувати. Все вирішиться на полі. Ми готові до матчу-відповіді. І готові виграти його.

Жорже Жезуш сказав, що динамівці багато фолили у першому матчі? Це частина футболу та частина тактики. Ми не грали в офіційних матчах багато місяців. Нам протидіяла сильна команда. Ми розпочали гру дуже обережно, а підсумковий результат я вважаю справедливим. Вважаю, що обидві команди грали чесно. Рефері дуже часто свистів на користь Фенербахче.

Жорже Жезуш – досвідчений та розумний тренер. Безперечно, це важливий матч і для Динамо, і для Фенербахче. Обидві команди хочуть потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Думаю, що суперник добре підготується до гри. Ми зробимо те саме, хоча у нас не найкращі кондиції. Ми не грали багато місяців, і у нас залишилися лише українські гравці, за винятком Кендзьори та Вербіча.

Для великих клубів важливо робити гарні трансфери. І Фенербахче їх зробив. У них дуже технічні та швидкі гравці для чемпіонату Туреччини. Втім, стамбульці майже не мали моментів у першому матчі. Можу згадати лише момент Кінга. Так, вони домінували на полі, та на цьому все", – сказав Луческу на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між турецькою та українською командами відбудеться у середу, 27 липня. Початок зустрічі о 20:00.

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