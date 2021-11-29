"Игрок уже знает. Мы сделали с ним большое интервью, фотосессию. Все было тайно, никто из посторонних об этом не знает. Победитель был в восторге, как и все предшественники!

"Золотой мяч-2021": определился официальный транслятор церемонии награждения в Украине

Футбольные фанаты также будут рады узнать обладателя 65-го "Золотого мяча". Я в этом уверен. Будет ли это первый "Золотой мяч" для триумфатора? Хорошая попытка", – рассказал Ферре в комментарии Telefoot.

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Напомним, результаты голосования за "Золотой мяч-2021" объявят сегодня, начало церемонии в 21:30. Среди фаворитов только Месси может похвастаться такой наградой (6 побед), а Левандовски, Жоржинью и Бензема надеются на дебютный приз.

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