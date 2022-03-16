Тухель перестрахувався і зробив Челсі прісним

Челсі зараз пожинає плоди зв'язку з Абрамовичем. Санкції проти російського олігарха сильно обмежують клуб, який навіть не може продавати квитки та комфортно добиратися на матчі. Розплата за криваві російські гроші, на яких клуб побудував свою велич.

Лондонці ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну виграли в Лілля перший матч (2:0) і здобули собі гандикап. Томас Тухель сьогодні вирішив перестрахуватися. Німець виставив обережний склад з трьома центральними півзахисниками.

У Челсі з таким підбором виконавців нічого не виходило в атаці. Був тільки контроль м'яча без загострення. А Лілль проводив різкі випади до воріт Менді. Дуже сподобався лівий захисник Тьягу Джало, який відбирав м'ячі і відразу розганяв атаки.

Французи були ближчими до гола і зрештою таки відкрили рахунок. Хаос у штрафному майданчику Челсі призвів до того, що Жоржінью зіграв рукою. VAR допоміг призначити пенальті, а Бурак забив з 11 метрів. Зважаючи на картину гри та сумарний рахунок, інтрига повернулася...

Клас і везіння – Лондон йде далі

...але ненадовго. У компенсований до першого тайму час Челсі зрівняв рахунок. Жоржінью реабілітувався за пенальті шикарним пасом у розріз, а Пулішіч точно пробив у кут. Перший удар гостей – і зразу гол. Дуже зручно.

По перерві везіння Челсі продовжилося. Лілль втратив через травми двох основних захисників: Ботмана і Челіка. Пішла рвана гра з великою кількістю пауз, але все одно більше створювали французи.

Лілль гостро атакував. Бамба накрутив суперників на фланзі та вирізав подачу в штрафний – Бурак головою трішки не влучив у "дев'ятку". Потім вже сам Їлмаз виконав навіс, а Шека з ідеальної позиції пробив у стійку.

Тухель фактично визнав свою помилку з трьома хавбеками і рано замінив Ковачіча на Маунта. Це не сильно допомогло налагодити гру попереду, але Маунт вирішив долю протистояння. Мейсон прострілив вздовж воріт – Аспілікуета замкнув.

Трішки класу, трішки везіння – лондонці повторно переграли Лілль і вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.