Лілль програв Челсі в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Французам потрібно було відігравати відставання у два м'ячі після першого матчу на Стемфорд Брідж. Жоржінью вирішив допомогти господарям поля, зігравши рукою у власному штрафному. Їлмаз бездоганно виконав пенальті.

Челсі повторно переміг Лілль і з блідою грою пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Ще до перерви Челсі відігрався – Жоржінью асистував Пулішічу, а вже у другому таймі забив переможний гол. Аспілікуетта добив у сітку після прострілу Маунта. Челсі виявився єдиною командою, яка вийшла у чвертьфінал, вигравши обидва матчі на стадії 1/8.