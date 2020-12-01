Уболівальники німецького клубу зробили все можливе, аби суперник їхніх улюбленців вийшов на гру 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів виснаженим.

Група фанатів менхенгладбаської Борусії спробувала перешкодити гравцям міланського клубу виспатися перед дуеллю команд у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

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Вболівальники "жеребців" напередодні ввечері зібралися біля готелю, в якому зупинилися футболісти Інтера, повідомляє видання Sky Sport Italia. Близько четвертої години ранку вони почали підпалювати петарди і запускати феєрверки. Окрім того, фанати закидали площу перед готелем бляшанками. Природно, що шум завадив футболістам нормально виспатися. Поліція вже розпочала розслідування даної справи.

Нагадаємо, поєдинок між лідером та аутсайдером групи В відбудеться вже сьогодні, 1 грудня, о 22:00.

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