Поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ у групі Е між іспанською Севільєю та англійським Челсі увійде в історію.

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Союз європейських футбольних організацій вирішив поекспериментувати – вперше у Лізі чемпіонів VAR буде працювати віддалено, повідомляє Reuters.

Відеоасистенти стежитимуть за грою зі штаб-квартири УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). Раніше судді, які працювали на VAR, перебували безпосередньо на території стадіону. Цього разу на арені Рамон Санчес Пісхуан будуть присутні лише резервні відеоасистенти.

Нагадаємо, історичний поєдинок відбудеться вже завтра, 2 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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