Болельщики немецкого клуба сделали все возможное, чтобы соперник их любимцев вышел на игру 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов изможденным.

Группа фанатов менхенгладбахской Боруссии попыталась помешать игрокам миланского клуба выспаться перед дуэлью команд в самом престижном еврокубковом турнире.

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Болельщики "жеребцов" накануне вечером собрались у отеля, в котором остановились футболисты Интера, сообщает издание Sky Sport Italia. Около четырех часов утра они начали поджигать петарды и запускать фейерверки. Кроме того, фанаты забросали площадь перед отелем жестяными банками. Естественно, что шум помешал футболистам нормально выспаться. Полиция уже начала расследование данного инцидента.

Напомним, поединок между лидером и аутсайдером группы В состоится уже сегодня, 1 декабря, в 22:00.

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