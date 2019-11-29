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Емері пояснив причини фіаско Арсенала у матчі проти Айнтрахта

09:32 234 Читать на русском
Емері пояснив причини фіаско Арсенала у матчі проти Айнтрахта
Унаї Емері / BBC Sport

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від поєдинку 5-го туру групового етапу проти Айнтрахта (1:2).

45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Даїчі Камада 55’
Даїчі Камада 64’
45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
55’ Даїчі Камада
64’ Даїчі Камада

"Ми зазнали поразки, але в Лізі Європи у нас є ще один матч, щоб виконати завдання. Сьогодні вболівальники допомагали гравцям, допомагали Граніту Джаці. В кінці вони розлютилися. Джака хотів продовжувати грати.

Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні він провів хороший поєдинок, допоміг команді. Сьогодні ми програли хорошому супернику", – цитує Емері BBC Sport.

Після 5-ти турів ЛЄ Арсенал лідирує у своїй групі, маючи в активі 10 очок.

У ЗМІ поширюються чутки про можливу відставку Унаї Емері з посади наставника "канонірів" через незадовільні результати команди.

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Теги
Ліга Європи Арсенал - Айнтрахт Франкфурт Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Граніт Джака Граніт Джака
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