Емері пояснив причини фіаско Арсенала у матчі проти Айнтрахта

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від поєдинку 5-го туру групового етапу проти Айнтрахта (1:2).

"Ми зазнали поразки, але в Лізі Європи у нас є ще один матч, щоб виконати завдання. Сьогодні вболівальники допомагали гравцям, допомагали Граніту Джаці. В кінці вони розлютилися. Джака хотів продовжувати грати.

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Сьогодні він провів хороший поєдинок, допоміг команді. Сьогодні ми програли хорошому супернику", – цитує Емері BBC Sport.

Після 5-ти турів ЛЄ Арсенал лідирує у своїй групі, маючи в активі 10 очок.

У ЗМІ поширюються чутки про можливу відставку Унаї Емері з посади наставника "канонірів" через незадовільні результати команди.

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