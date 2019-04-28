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Емері – про третю поспіль поразку Арсенала в АПЛ: Ліга Європи – велика мотивація для нас

21:06 95 Читать на русском
Емері – про третю поспіль поразку Арсенала в АПЛ: Ліга Європи – велика мотивація для нас
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Лестера (0:3) в 36-му турі чемпіонату Англії.

59’ Юрі Тілеманс
86’ Джеймі Варді
90+5’ Джеймі Варді
 
Ейнслі Мейтленд-Найлс 36’
36’ Ейнслі Мейтленд-Найлс
59’ Юрі Тілеманс
86’ Джеймі Варді
90+5’ Джеймі Варді

"Ми готували план на матч. Вилучення сильно вплинуло на наш план. Складно грати, коли у складі на одного гравця менше. Червона картка – головна умова для сьогоднішньої поразки.

Дубль Варді, який може позбавити "канонірів" місця в Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу Лестер – Арсенал

Наступного тижня граємо з Валенсією в Лізі Європи, у нас дуже амбіційні плани на цей турнір. Це півфінал, буде складно, а потім чекаємо на матч з Брайтоном, який ми теж хочемо виграти.

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З самого початку сезону ми знали, що потрапити в першу четвірку буде дуже важко. Ми продовжимо і не будемо дивитися в турнірну таблицю. Виграти Лігу Європи – велика мотивація для нас", – цитує Емері ВВС.

Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Лестер Сіті - Арсенал Арсенал Арсенал
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