Лестер на власному полі розгромив Арсенал

В рамках 36-го туру АПЛ Арсенал на виїзді поступився Лестеру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Безкомпромісна боротьба чекала на прихильників обох команд у матчі 36 туру АПЛ між Лестером та Арсеналом. "Лисиці" набрали непоганий хід і претендують на сьому сходинку, в той час як Арсенал навпаки здав, зазнавши в останніх чотирьох матчах трьох поразок. Але відступати нікуди, тим більше що прямі конкуренти – Челсі і Манчестер Юнайтед – зіграють між собою і можуть втратити очки.

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Вже з перших хвилин Лестер взявся атакувати ворота Бернда Лєно. На 27-й хвилині Джеймс Меддісон увірвався у штрафний майданчик і відгукнувшись на пас сильно пробив низом по центру воріт. Голкіпер перевів на кутовий, після якого мало не пропустив: Оніньє Ндіді чудово пробив головою після навісу і лише реакція голкіпера врятувала Арсенал.

На 36-й хвилині за другу жовту картку арбітр вилучив Ейнслі Мейтленд-Найлса і залишив Арсенал у меншості.

В другому таймі Лестеру таки вдалось втілити свою перевагу у забитий гол: Юрі Тілеманс після прострілу у штрафний майданчик Джеймса Меддісона головою спрямував м’яч у сітку воріт.

На 86-й хвилини Варді намагався перекинути воротаря, м’яч потрапив у перекладину і Джеймі головою подвоїв рахунок у матчі.

А на п’ятій доданій хвилині Варді оформив дубль і встановив остаточний рахунок у матчі.

Після цієї перемоги Лестер набрав 51 очко і розташувався на восьмому місці, Арсенал з 66 пунктами залишився на п’ятому місці.

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