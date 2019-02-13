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Емблему Манчестер Юнайтед цензурували на іранському телебаченні через релігію

14:04 835 Читать на русском
Емблему Манчестер Юнайтед цензурували на іранському телебаченні через релігію
Уле Гуннар Сульшер /ФК Манчестер Юнайтед

В Ірані вирішили використати стару емблему Манчестер Юнайтед без зображення диявола.

У випуску новин в Ірані телевізійники показали логотип Манчестер Юнайтед без головного символа клубу – диявола.

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Під час обговорення матчу між Манчестер Юнайтед та ПСЖ (0:2) іранські журналісти використали емблему манкуніанського клубу зразка 60-х років, коли на логотипі було відсутнє зображення диявола, повідомляє The Sun.

Головна причина такого кроку – релігійна цензура. В Ірані заборонено використовувати зображення міфічних істот, тому телевізійники вирішили змінити емблему англійського клубу.

Зазначимо, що прізвище "червоні дияволів" Манчестер Юнайтед отримали ще за часів легендарного тренера команди Метта Басбі. Нагадаємо, вчора МЮ у рідних стінах поступився ПСЖ з рахунком 0:2 у перщому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні курйози
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