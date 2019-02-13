Ді Марія потролив вболівальників Манчестер Юнайтед, які жбурнули на поле пляшку з пивом

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія не піддався на провокацію вболівальників Манчестер Юнайтед, які кинули на поле пляшку пива.

На початку другого тайму матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів трапився курйозний епізод за участі півзахисника ПСЖ Анхеля Ді Марії.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

Вболівальники, які були дуже незадоволені тим, що аргентинець викрикував нецензурну лексику на їхню адресу під святкування першого голу парижан, жбурнули у Анхеля пляшку з пивом, коли той пішов подавати кутовий. Ді Марія не розгубився, зробив вигляд, що відпив трохи пива, і викинув пляшку за межі поля.

Вже через декілька хвилин екс-гравець МЮ, зробив другу гольову передачу у цій зустрічі.

"ПСЖ час втратити цноту", – Дані Алвес розповів, що парижани хочуть виграти Лігу чемпіонів