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Ді Марія потролив вболівальників Манчестер Юнайтед, які жбурнули на поле пляшку з пивом

11:10 1512 Читать на русском
Ді Марія потролив вболівальників Манчестер Юнайтед, які жбурнули на поле пляшку з пивом
Спраглий Анхель Ді Марія / фото з соцмереж

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія не піддався на провокацію вболівальників Манчестер Юнайтед, які кинули на поле пляшку пива.

На початку другого тайму матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів трапився курйозний епізод за участі півзахисника ПСЖ Анхеля Ді Марії.

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Вболівальники, які були дуже незадоволені тим, що аргентинець викрикував нецензурну лексику на їхню адресу під святкування першого голу парижан, жбурнули у Анхеля пляшку з пивом, коли той пішов подавати кутовий. Ді Марія не розгубився, зробив вигляд, що відпив трохи пива, і викинув пляшку за межі поля.

Вже через декілька хвилин екс-гравець МЮ, зробив другу гольову передачу у цій зустрічі.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Відеоновини Манчестер Юнайтед - ПСЖ Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія
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