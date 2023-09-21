Перші матчі найпрестижнішого турніру відбулися 19 та 20 вересня. Команди-учасниці Ліги чемпіонів подарували видовищні зустрічі та порадували красивими забитими голами.

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На офіційному сайті УЄФА представив чотирьох номінантів на звання найкращого гола тижня. До списку увійшли вінгер Барселони Жоау Феліш з голом у ворота Антверпена, потужний постріл зі штрафного півзахисника Ланса Анжело Фюльгіні в матчі з Севільєю, забитий м'яч голкіпера Лаціо Івана Проведеля проти Атлетіко та потужний удар екс-вінгера Шахтаря Тете, який зараз виступає за Галатасарай.

Переглянути відео голів та віддати свій голос за улюбленця можна за посиланням.

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