Екс-вінгера Шахтаря, зірка Барселони та ще два кандидати – УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гола тижня в ЛЧ
УЄФА оголосив список претендентів, які позмагаються за титул найкращого гола першого раунду групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.
Перші матчі найпрестижнішого турніру відбулися 19 та 20 вересня. Команди-учасниці Ліги чемпіонів подарували видовищні зустрічі та порадували красивими забитими голами.
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На офіційному сайті УЄФА представив чотирьох номінантів на звання найкращого гола тижня. До списку увійшли вінгер Барселони Жоау Феліш з голом у ворота Антверпена, потужний постріл зі штрафного півзахисника Ланса Анжело Фюльгіні в матчі з Севільєю, забитий м'яч голкіпера Лаціо Івана Проведеля проти Атлетіко та потужний удар екс-вінгера Шахтаря Тете, який зараз виступає за Галатасарай.
Переглянути відео голів та віддати свій голос за улюбленця можна за посиланням.
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