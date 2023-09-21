Первые матчи самого престижного турнира прошли 19 и 20 сентября. Команды-участницы Лиги чемпионов подарили зрелищные встречи и обрадовали красивыми забитыми голами.

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На официальном сайте УЕФА представил четырех номинантов на звание лучшего гола недели. В список вошли вингер Барселоны Жоау Фелиш с голом в ворота Антверпена, мощный выстрел со штрафного полузащитника Ланса Анжело Фюльгини в матче с Севильей, забитый мяч голкипера Лацио Ивана Проведеля против Атлетико и мощный удар экс-вингера Шахтера Тете, который сейчас выступает за Галатасарай.

Посмотреть видео голов и отдать свой голос за любимца можно по ссылке.

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