Экс-вингер Шахтера, звезда Барселоны и еще два кандидата – УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола недели в ЛЧ
УЕФА огласил список претендентов, которые поборются за титул лучшего гола первого раунда группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.
Первые матчи самого престижного турнира прошли 19 и 20 сентября. Команды-участницы Лиги чемпионов подарили зрелищные встречи и обрадовали красивыми забитыми голами.
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На официальном сайте УЕФА представил четырех номинантов на звание лучшего гола недели. В список вошли вингер Барселоны Жоау Фелиш с голом в ворота Антверпена, мощный выстрел со штрафного полузащитника Ланса Анжело Фюльгини в матче с Севильей, забитый мяч голкипера Лацио Ивана Проведеля против Атлетико и мощный удар экс-вингера Шахтера Тете, который сейчас выступает за Галатасарай.
Посмотреть видео голов и отдать свой голос за любимца можно по ссылке.
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