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Екс-президент Барселони Гаспар знищив гравців Баварії напередодні поєдинку Ліги чемпіонів

13:47 - Читать на русском
Екс-президент Барселони Гаспар знищив гравців Баварії напередодні поєдинку Ліги чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / Reuters

Колишній президент Барселони Жоан Гаспар критично оцінив гравців майбутнього суперника каталонців у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Баварії.

 

"Слова представників Баварії про те, що Барселона не така сильна, як 5 років тому? Якщо вони кажуть, що ми не такі хороші, як п'ять років тому, то я можу сказати, що зараз Баварія набагато слабша, ніж 20 років тому. Маю великі сумніви, що в майбутньому хтось згадає імена гравців нинішньої Баварії.

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Є три типи фанатів Барселони: песимісти, які бачать, як все погано, і ті, хто хочуть, щоб Барса програла, і це вплинуло на результат президентських виборів. Ця група для мене – не вболівальники Барселони. Є ще одна група фанатів, до якої я зараховую себе. Це ті, хто вірять в перемогу", – поділився Гаспар у коментарі AS.

Нагадаємо, матч Барселона – Баварія відбудеться вже сьогодні, 14 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Баварія Баварія Барселона Барселона Ліга чемпіонів Жоан Гаспар Барселона - Баварія
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