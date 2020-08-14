Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона – Баварія

14 серпня, 22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Найсильніша чвертьфінальна пара. Для обох команд виліт на цій стадії вважатиметься провалом. Баварія 7 років не була у фіналі Ліги чемпіонів, Барселона – 5. І ті, і інші скучили за європейськими тріумфами. І тих, і інших внутрішні титули вже мало збуджують.

Німці впевненіше проходять турнірний шлях: максимальний результат на груповому етапі та подвійний розгром Челсі із загальним рахунком 7:1. Іспанці більше попітніли, щоб виграти квартет з Борусією, Славією та Інтером, а потім пройти Наполі після виїзної нічиєї.

Найкращий гравець проти найкращої команди

Баварія у цьому сезоні зазнала серйозних метаморфоз. Новий наставник Гансі Флік перетворив скуту Ніко Ковачем команду на монстра. Високий пресинг, миттєвий контрпресинг, варіативна атака з цікавими комбінаціями – у другій половині сезону Баварія демонструє найвищу якість футболу на континенті. Карантин не підрізав крила, мюнхенці виграли всі 11 матчів після паузи у Бундеслізі та Кубку Німеччини. І, звичайно, оформили "золотий дубль".

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

Роберт Лєвандовскі вивів свою реалізацію на космічний рівень. Поляк забиває буквально в кожному матчі. 53 голи за сезон – фантастика. Однак це не головний козир Баварії, а лише додаток до потужної збалансованої системи, в якій виблискують Кімміх, Алаба, Тьягу та Мюллєр. У Барселони немає зручного сценарію проти Баварії. Віддати м'яч – трісне далека від ідеалу оборона (5-те місце Прімери за пропущеними, 4-те за xGA). Будувати атаки з глибини – "ротен" зметуть все своїм пресингом.

Шанси каталонців в епізодах. Баварія не може безперервно зберігати інтенсивність і концентрацію. Час від часу підопічні Фліка беруть паузу. Головне завдання – в такі моменти віддавати м'яч Мессі та створювати йому передумови для шедевра (номінальний візаві Девіс не здатен закрити Лео). Барселона – команда одного гравця. Все заточено під Ліонеля, а він виправдовує статус найкращого футболіста планети та тягне "блаугранас" на своїх плечах. Останній матч з Наполі зайвий раз це підсвітив. 25 голів і 21 асист у Прімері – божевільні цифри аргентинця.

Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

Барселона протягом сезону також змінила тренера, але не отримала такого ефекту як Баварія. Кіке Сетьєн і не міг видати яскравий прогрес після Ернесто Вальверде. Зіркам треба свобода на полі та лайтові тренування, а під боком президент-самодур, від якого можна чекати будь-яких ідіотських рішень. Експерти сходяться на тому, що доля головного тренера залежить від цієї Ліги чемпіонів. Поразка у чвертьфіналі може стати останнім матчем Сетьєна в клубі.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

Ще одна інтрига – дуель Нойєра та тер Штегена. Німецька преса майорить порівняннями та протиставленнями двох голкіперів Бундестім. Хто зараз сильніший, хто має бути основним у збірній Німеччини? Звичайно, очний матч не відповість на такі питання, але дасть гучні аргументи для дискусій прихильникам обох воротарів.

Кадрова ситуація

У Барселони після дискваліфікації повертаються Бускетс і Відаль. І обоє можуть опинитися в стартовому складі. Іспанське видання Sport показало оригінальний "план на Баварію", відповідно до якого Кіке Сетьєн зіграє 4-4-2, максимально наситивши центр поля. Під Мессі з Суаресом нібито вийде четвірка хавбеків (Бускетс, Відаль, Де Йонг і Серхі Роберто), яка спробує закрити Тьягу та Мюллєра.

Від Баварії особливих сюрпризів ніхто не чекає. Злагоджений механізм, з яким не потрібно вигадувати Америку. Павар не готовий зіграти, тому Кімміх залишиться на правому фланзі, а Алькантара – в центрі поля. Боатенг обійшовся без серйозної травми, а Коман повністю відновився та рветься в основу.

Важливий аргумент на користь чемпіона Німеччини – довша лава запасних, ніж у суперника. Гансі Флік може підсилити гру Перішічем, Хаві Мартінесом і орендованим у Барси Коутінью. Бразилець, до слова, лише другий гравець (після ван Боммеля), який забивав у ЛЧ за обидві команди. Ті ж Ернандес і Зюле з мінімальною втратою якості підстрахують в обороні. А що запас Барселони? Лише хлопчаки. Щастя, що хоч Дембеле готовий грати.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Тьягу, Горетцка – Гнабрі, Мюллєр, Коман – Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Баварія занадто сильна та стабільна. Формат одноматчевого протистояння дає Мессі шанс проскочити у півфінал. Втім, може знадобитися навіть не один подвиг від аргентинця, якщо суперник постане в найкращому обліку.

Букмекери також виділяють Барселону аутсайдером пари. На прохід каталонців дають від 2.4 до 2.6, а успіх Мюнхена оцінюють коефіцієнтом 1.5.

Коли Баварія і Барселона зустрічаються в плей-офф єврокубка, то переможець цієї дуелі потім неодмінно виграє весь турнір. Таке було 4 рази – у кожного по дві перемоги. Чи повториться історія цього разу? Попереду ще Манчестер Сіті.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?