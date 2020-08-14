toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Экс-президент Барселоны Гаспар уничтожил игроков Баварии накануне поединка Лиги чемпионов

13:47 - Читати українською
Экс-президент Барселоны Гаспар уничтожил игроков Баварии накануне поединка Лиги чемпионов
Роберт Левандовски / Reuters

Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар критически оценил игроков будущего соперника каталонцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов – Баварии.

 

"Слова представителей Баварии о том, что Барселона не так сильна, как 5 лет назад? Если они говорят, что мы не такие хорошие, как пять лет назад, то я могу сказать, что сейчас Бавария гораздо слабее, чем 20 лет назад. Очень сомневаюсь, что в будущем кто-то вспомнит имена игроков нынешней Баварии.

Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Есть три типа фанатов Барселоны: пессимисты, которые видят, как все плохо, и те, кто хотят, чтобы Барса проиграла, и это повлияло на исход президентских выборов. Эта группа для меня – не болельщики Барселоны. Есть еще одна группа фанатов, к которой я отношу себя. Это те, кто верят в победу", – поделился Гаспар в комментарии AS.

Напомним, матч Барселона – Бавария состоится уже сегодня, 14 августа, начало в 22:00.

Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧ

blog_ava
РБ Лейпциг – Атлетико – 2:1 – видео голов и обзор матча
00:28
5180
Теги
Бавария Бавария Барселона Барселона Лига чемпионов Жоан Гаспар Барселона - Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
36
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?