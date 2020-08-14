Экс-президент Барселоны Гаспар уничтожил игроков Баварии накануне поединка Лиги чемпионов

"Слова представителей Баварии о том, что Барселона не так сильна, как 5 лет назад? Если они говорят, что мы не такие хорошие, как пять лет назад, то я могу сказать, что сейчас Бавария гораздо слабее, чем 20 лет назад. Очень сомневаюсь, что в будущем кто-то вспомнит имена игроков нынешней Баварии.

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Есть три типа фанатов Барселоны: пессимисты, которые видят, как все плохо, и те, кто хотят, чтобы Барса проиграла, и это повлияло на исход президентских выборов. Эта группа для меня – не болельщики Барселоны. Есть еще одна группа фанатов, к которой я отношу себя. Это те, кто верят в победу", – поделился Гаспар в комментарии AS.

Напомним, матч Барселона – Бавария состоится уже сегодня, 14 августа, начало в 22:00.

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