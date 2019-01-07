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"Деяких гравців збірної України обікрали в США під час турне", – екс-футболіст "жовто-синіх" Сак

19:19 0 Читать на русском
"Деяких гравців збірної України обікрали в США під час турне", – екс-футболіст "жовто-синіх" Сак
Юрій Сак / соцмережі

Колишній футболіст збірної України розповів про свої враження від участі у першому матчі в історії національної команди в 1992 році, а також турне в США, де кількох гравців обікрали.

"Дебют запам'ятався перш за все тим, що це був дебютний матч збірної України в своїй історії. Запам'ятався гол Івана Гецка угорцям зі штрафного, хоча він не врятував від поразки в Ужгороді – 1:3. У першому таймі ми не поступалися опонентам, а після перерви наробили багато помилок в обороні, що і зумовило підсумковий результат.

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Найбільше запам'ятався, напевно, контрольний поєдинок проти збірної Болгарії. Тоді наш суперник готувався до чемпіонату світу 1994 року. У Софії ми поступалися по ходу поєдинку – 0:1, а мені після виходу на заміну пощастило зрівняти рахунок. Цей гол став для мене першим і єдиним в складі збірної України.

У червні 1993 року Чорноморець, в якому я тоді виступав, поїхав у США, можна сказати, на відпочинок, а мене і Сергія Гусєва запросили до збірної України, яка в Хорватії зіграла з місцевою збірною і Хайдуком. В обох зустрічах ми поступилися, а я і ні хвилини не провів на полі. Осад залишився.

А ще можу пригадати випадок під час турне по США, в жовтні того ж року. Деяких наших футболістів обікрали, а найбільше постраждав від цього Сергій Попов, який потім забив єдиний м'яч у ворота американців. Розлютився", – цитує Сака Команда 1.

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Україна Україна Угорщина Угорщина Збірна України Юрій Сак
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