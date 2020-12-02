"Якщо говорити відверто, нинішній стан команди Мірчі Луческу пояснити складно. Очевидно, що Ювентус на сьогоднішній день сильніший за Динамо. Більше турбує питання: чи зможе українська команда зіграти гідно проти одного з найкращих колективів Європи, чи буде малюнок гри, тому що ймовірність відібрати очки в італійців у нинішнього Динамо невелика.

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Буде цікаво подивитися, яким буде гра Динамо на тлі такого сильного суперника, як гравці, яким Луческу довірить місце в складі, зможуть проявити себе, чи зможуть вони подолати бар'єр в особі Ювентуса.

Італійський клуб зараз диктує моду у футбольній Європі. Важливо буде побачити, чи можемо ми змагатися і конкурувати з такими командами, як Ювентус. Звичайно, хочеться, щоб Динамо не було хлопчиком для биття в цьому протистоянні. На жаль, рівень чемпіонату УПЛ у нас зараз такий, що протистояти суперникам у нинішній Лізі чемпіонів нашим клубам складно. Хочеться, щоб динамівці все ж зіграли гідно, і якщо навіть програють, щоб була при цьому гра, за яку не буде соромно ні уболівальникам, ні Мірчі Луческу", – цитує Коновалова Команда 1.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.

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