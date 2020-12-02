Екс-гравець збірної України: Хочеться, щоб Динамо не було хлопчиком для биття у грі з Ювентусом
Колишній півзахисник Динамо і збірної України Сергій Коновалов поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між українською та італійською командами.
"Якщо говорити відверто, нинішній стан команди Мірчі Луческу пояснити складно. Очевидно, що Ювентус на сьогоднішній день сильніший за Динамо. Більше турбує питання: чи зможе українська команда зіграти гідно проти одного з найкращих колективів Європи, чи буде малюнок гри, тому що ймовірність відібрати очки в італійців у нинішнього Динамо невелика.
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Буде цікаво подивитися, яким буде гра Динамо на тлі такого сильного суперника, як гравці, яким Луческу довірить місце в складі, зможуть проявити себе, чи зможуть вони подолати бар'єр в особі Ювентуса.
Італійський клуб зараз диктує моду у футбольній Європі. Важливо буде побачити, чи можемо ми змагатися і конкурувати з такими командами, як Ювентус. Звичайно, хочеться, щоб Динамо не було хлопчиком для биття в цьому протистоянні. На жаль, рівень чемпіонату УПЛ у нас зараз такий, що протистояти суперникам у нинішній Лізі чемпіонів нашим клубам складно. Хочеться, щоб динамівці все ж зіграли гідно, і якщо навіть програють, щоб була при цьому гра, за яку не буде соромно ні уболівальникам, ні Мірчі Луческу", – цитує Коновалова Команда 1.
Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.