Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та італійська команди вийдуть на поєдинок 5-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Вранці 2 грудня на Ювентус Стедіум пройшла передматчева нарада, під час якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють "стара синьйора" та Динамо.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", господарі будуть одягнені в домашній комплект біло-чорного кольору, а воротар – у жовтому. Гості з України вийдуть на гру в синьому екіпіруванні, а голкіпер гратиме у зеленому.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.

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