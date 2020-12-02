"Если говорить откровенно, нынешнее состояние команды Мирчи Луческу объяснить сложно. Очевидно, что Ювентус на сегодняшний день сильнее Динамо. Больше беспокоит вопрос: сможет ли украинская команда сыграть достойно против одного из лучших коллективов Европы, будет ли рисунок игры, потому что вероятность отобрать очки у итальянцев, признаться, у нынешнего Динамо не так много.

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Будет интересно посмотреть, каким будет содержание в игре Динамо на фоне такого сильного соперника, как игроки, которым Луческу доверит место в составе, смогут проявить себя, смогут ли они преодолеть барьер в лице Ювентуса.

Итальянский клуб сейчас диктует моду в футбольной Европе. Важно будет увидеть, можем ли мы соперничать и конкурировать с такими командами, как Ювентус. Конечно, хочется, чтобы Динамо не было мальчиком для битья в этом противостоянии. К сожалению, уровень чемпионата УПЛ у нас сейчас такой, что противостоять соперникам в нынешней Лиге чемпионов нашим клубам сложно. Хочется, чтобы динамовцы все же сыграли достойно, и если даже проиграют, чтобы была при этом игра, за которую не будет стыдно ни болельщикам, ни Мирче Луческу", – цитирует Коновалова Команда 1.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем.

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