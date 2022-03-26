Екс-форвард Вереса перебрався у клуб другого дивізіону Польщі
Ще один представник чемпіонату України перебрався у сусідню першість.
Нападник друголігової Перемоги Роберт Гегедош продовжить кар'єру у Гурніку з Польковиці, повідомляє прес-служба польського клубу.
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28-річний форвард перебрався до команди другого за силою дивізіону на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця цього сезону.
Нагадаємо, у січні 2022-го Гегедош перейшов у дніпровську Перемогу з рівненського Вереса, однак не встиг провести жодного матчу за команду у Другій лізі. За свою кар'єру Роберт встиг пограти за Говерлу, Металіст, Кремінь, Минай, Металіст 1925 і Верес.
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