Еще один представитель чемпионата Украины перебрался в соседнее первенство.

Нападающий второлиговой Перемогы Роберт Гегедош продолжит карьеру в Гурнике из Польковице, сообщает пресс-служба польского клуба.

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28-летний форвард перебрался в команду второго по силе дивизиона на правах свободного агента, подписав контракт до конца этого сезона.

Напомним, в январе 2022-го Гегедош перешел в днепровскую Перемогу из ровенского Вереса, однако не успел провести ни одного матча за команду во Второй лиге. За свою карьеру Роберт успел поиграть за Говерлу, Металлист, Кремень, Минай, Металлист 1925 и Верес.

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