Эффектный финт Неймара и громкие овации после пушки Эрреры – как ПСЖ готовится к битве с Аталантой в Лиге чемпионов

ПСЖ сохраняет позитивный настрой за несколько дней до матча 1/4 Лиги чемпионов против Аталанты.

Видео с тренировки французского гранда опубликовала Instagram-страница 433. Главными героями стали Неймар и Андер Эррера.

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Бразилец эффектным финтом подбросил мяч под удар баску. Тот без лишних раздумий вогнал кожаного в левый угол и побежал праздновать. Команда наградила Неймара и Эрреру громкими овациями.

Напомним, уже 12 августа ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сойдется с Аталантой Руслана Малиновского.

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