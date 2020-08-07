Тухель зламав ногу за 5 днів до матчу проти Аталанти

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель зазнав пошкодження незадовго до відновлення виступів у Лізі чемпіонів.

Німецький фахівець зламав ногу на одному з тренувань, інформує офіційний Twitter клубу.

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Неприємний інцидент трапився вчора (6 серпня) увечері. Лікарі ПСЖ діагностували у Тухеля розтягнення лівої гомілки з переломом п'ятої плюсневої кістки. Наразі невідомо, чи вплине це на роботу 46-річного наставника з командою.

Нагадаємо, вже 12 серпня ПСЖ зустрінеться з Аталантою Руслана Маліновського в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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