"Я завжди казав, що Ліга чемпіонів – особливий турнір для мене. Я щасливий і сподіваюся продовжувати так само: забивати, віддавати гольові передачі, вигравати ЛЧ. Святкування в стилі Роналду? Я думав про те, щоб проїхатися на колінах після голу, але в мене невелике запалення, а потім мені на думку спало святкування Кріштіану Роналду, мого кумира.

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Гра за Реал приносить задоволення. Це найбільший клуб світу, і ми тримаємо це в голові відколи потрапляємо сюди. Ми маємо грати добре. Після мого приходу ми досить далеко заходимо", – цитує Родріго Goal.

До слова, саме бразилець став головним героєм матчу проти Челсі, оформивши дубль. Мадридці відсвяткували впевнену перемогу (2:0) та вийшли до півфіналу.

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