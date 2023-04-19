"Я всегда говорил, что Лига чемпионов – особенный турнир для меня. Я счастлив и надеюсь продолжать так же: забивать, отдавать голевые передачи, выигрывать ЛЧ. Празднование в стиле Роналду? Я думал о том, чтобы проехаться на коленях после гола, но у меня небольшое воспаление, а потом мне в голову пришло празднование Криштиану Роналду, моего кумира.

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Игра за Реал приносит удовольствие. Это самый большой клуб мира, и мы держим это в голове с тех пор, как попадаем сюда. Мы должны играть хорошо. После моего прихода мы достаточно далеко заходим", – цитирует Родриго Goal.

К слову, именно бразилец стал главным героем матча против Челси, оформив дубль. Мадридцы отпраздновали уверенную победу (2:0) и вышли в полуфинал.

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