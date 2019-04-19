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Друга ліга: Калуш переміг Поділля, Верес та Буковина не визначили сильнішого

19:08 126 Читать на русском
Друга ліга: Калуш переміг Поділля, Верес та Буковина не визначили сильнішого
НК Верес

Відбулись поєдинки 20 туру Другої ліги чемпіонату України.

Чемпіонат України, Друга ліга, група А, 20 тур

Поділля – Калуш – 0:1

Гол: Сивка, 30

Буковина – Верес – 0:0

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У першому матчі Поділля приймало Калуш. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу Сивки у першому таймі. У іншому поєдинку Буковина та Верес не визначили сильнішого, команди голів не забивали.

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Після цього матчу Калуш піднявся на 3 місце та має в активі 33 очки, Верес з 26 пунктами перебуває на 6 позиції. Поділля та Буковина замикають турнірну таблицю та мають 20 та 17 балів відповідно.

Теги
Буковина Буковина Друга ліга Верес Верес Поділля Поділля Калуш Калуш
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