Друга ліга: Нива Т розписала нічию з Черкащиною-Академією, МФК Металург переміг Енергію

МФК Металург на виїзді виявився сильнішим за Енергію з Нової Каховки, тернопільська Нива зіграла внічию з Черкащиною-Академією.

Україна. Друга ліга, 20-й тур

Група А

Нива Т – Черкащина-Академія – 1:1

Голи: Медведь, 5 – Гатала, 19

Група Б

Енергія – МФК Металург – 0:2

Голи: Яровенко, 7, Петров, 85

Нива та Черкащина-Академія у Тернополі не змогли виявити сильнішого. Господарі забили вже в дебюті зустрічі зусиллями Медведя. Гості відповіли результативним пострілом Гатала на 19-й хвилині, який виявився останнім забитим м'ячем у звітній зустрічі.

Черкащина-Академія продовжує лідирувати у групі А Другої ліги. В активі черкащан 33 очки після 20-ти турів. Нива з 24-ма очками посідає 7 позицію.

На матчі Кремінь – Нікополь помер вболівальник

У іншому матчі ігрового дня Енергія з Нової Каховки поступилася МФК Металург. Команда із Запоріжжя двічі засмутила голкіпера господарів. Спершу забив Яровенко на 7-й хвилині, а під завісу другого тайму усі питання щодо переможця зняв Петров, забивши на 85-й хвилині.

МФК Металург йде на другому місці групи Б. У активі команди 38 очок після 20-ти турів. Енергія з 18-ма очками 8-ма

Поліція порушила кримінальне провадження проти керівництва Суднобудівника