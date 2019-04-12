Друга ліга: Металург здобув вольову перемогу над Миколаєвом-2, Буковина обіграла Полісся

Відбулися чергові матчі 19-го туру чемпіонату України серед клубів Другої ліги.
Друга ліга, група А
Полісся – Буковина – 0:1
Гол: Жумига, 81
Друга ліга, група В
МФК Металург – Миколаїв-2 – 2:1
Голи: Яровенко, 44, Сарапій, 52 – Барський, 4
Полісся на власному полі несподівано поступилося Буковині. Перемогу гостям приніс Жумига, який сам відібрав м'яч, обігрався з партнером і м'яким ударом з лінії штрафного перекинув голкіпера. Воротар Полісся Литвиненко до цього не пропускав 664 хвилини.
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В іншому матчі Металург на власному полі обіграв Миколаїв-2. Гості відкрили рахунок вже на 4-й хвилині завдяки голу Барського. Однак ще до перерви Яровенко відновив рівновагу, а відразу після початку другого тайму Сарапій забив переможний гол.
Після цього туру Полісся залишилось першим в турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 33 очки. Буковина з 16 пунктами остання.
МФК Металург піднявся на друге місце групи В, а Миколаїв залишився в середині таблиці.