Друга ліга: Металург здобув вольову перемогу над Миколаєвом-2, Буковина обіграла Полісся

Відбулися чергові матчі 19-го туру чемпіонату України серед клубів Другої ліги.

Друга ліга, група А

Полісся – Буковина – 0:1

Гол: Жумига, 81

Друга ліга, група В

МФК Металург – Миколаїв-2 – 2:1

Голи: Яровенко, 44, Сарапій, 52 – Барський, 4

Полісся на власному полі несподівано поступилося Буковині. Перемогу гостям приніс Жумига, який сам відібрав м'яч, обігрався з партнером і м'яким ударом з лінії штрафного перекинув голкіпера. Воротар Полісся Литвиненко до цього не пропускав 664 хвилини.

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В іншому матчі Металург на власному полі обіграв Миколаїв-2. Гості відкрили рахунок вже на 4-й хвилині завдяки голу Барського. Однак ще до перерви Яровенко відновив рівновагу, а відразу після початку другого тайму Сарапій забив переможний гол.

Після цього туру Полісся залишилось першим в турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 33 очки. Буковина з 16 пунктами остання.

МФК Металург піднявся на друге місце групи В, а Миколаїв залишився в середині таблиці.