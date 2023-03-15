Богдан Михайліченко, який пропустив перший поєдинок з роттердамцями, відповів на запитання журналістів напередодні матчу-відповіді за вихід у чвертьфінал Ліги Європи.

"Фейєнорд – дуже сильна команда, яка любить грати з м'ячем. Тому, як сказав Містер, нам доведеться віддати всі сили і зіграти свій найкращий матч. Будемо готуватися, і сподіваюся, що покажемо свій футбол та пройдемо далі.

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Чи давав якісь поради партнерам перед першим матчем щодо голкіпера роттердамців Тімона Велленройтера, з яким грав в Андерлехті? Я тільки говорив, що він гарно грає ногами і що слід частіше пробивати, адже там є проблеми. Але ударів було не так багато, тому сподіваюся, що в цій грі битимемо більше.

У нас була тяжка дорога до Нідерландів, але мали два дні на відновлення, тому готові до гри. А щодо роботи з іспанськими фахівцями із фізпідготовки... Працюється з ними тяжко. Дуже тяжко. Але ми розуміємо, що нам це потрібно, тому йдемо до залу і працюємо", – сказав Михайліченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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