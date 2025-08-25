Директор з футболу Вільяреала Мігель Анхель Тена у понеділок, 25 серпня, підтвердив джерелам Футбол 24, що клуб працює над трансфером українського форварда Роми Артема Довбика. Однак коментувати будь-який прогрес у перемовинах функціонер відмовився, адже угода поки що не закрита.

Довбик готується до повернення в Іспанію – учасник Ліги чемпіонів майже узгодив умови трансферу з Ромою

Раніше повідомлялось, що Довбик вже найближчим часом може покинути Рому. Серед претендентів на українця називали чимало клубів, серед яких англійські Борнмут, Евертон, Лідс та Сандерленд, італійські Мілан, Наполі та Ювентус, німецький Байєр та інші. Як бачимо, найближче до трансферу наблизилась "жовта субмарина".

Нагадаємо, Довбик перейшов у римський клуб в серпні 2024 року з Жирони за 30,5 млн євро. Минулого сезону у 45 матчах за "вовків" він забив 17 голів і віддав 4 асисти. Попри це новоспечений наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розглядає українця як гравця основного складу (у матчі 1-го туру Серії А Артем відіграв лише 16 хвилин). Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

До слова, у Вільяреалі нині вже виступає один українець – голкіпер молодіжної збірної України Яків Кінарейкін.

Рома обіграла Болонью в першому матчі при Гасперіні – класна гра конкурента Довбика, українцю дістались крихти