Сага навколо форварда Роми Артема Довбика ще не завершена.

Артема Довбика влітку активно пов'язували з Вільяреалом та Міланом. Українець ледь не перейшов до іспанського клубу, але трансфер так і не вдалося оформити.

"Я бы хорошо подумал": тренеру Ромы дали совет по Довбику

Як інформує RomaSpace з посиланням на Маттео Моретто, в Ромі відбулася внутрішня зустріч, на якій Довбику повідомили, що він не є пріоритетом для Джан П'єро Гасперіні. Таким чином, українця виставлять на продаж. Сторони шукатимуть рішення найближчим часом.

Додамо, Артем Довбик приєднався до Роми у 2024 році. Загалом він відіграв за "вовків" у 46 матчах, в яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А