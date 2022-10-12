"До останньої секунди все було під нашим контролем": вінгер Шахтаря розчарований прикрою втратою очок у матчі з Реалом
Півзахисник "гірників" Іван Петряк незадоволений результатом матчу з "вершковими" (1:1) у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
"Команда виглядала дуже добре до останньої секунди матчу. Було дуже багато моментів, могли забити другий гол. Гра складалася важко, але до останньої секунди все було під нашим контролем.
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Якби нам хтось до матчу сказав, що зіграємо 1:1, всі були б задоволеними. Не скажу, що ми не дотерпіли, важко було втримати суперника, який пішов ва-банк.
Як сприйняв 5 доданих хвилин? Було по 5 замін з кожного боку, до того ж були травми, тому справедливо. Останні дні були важкими для всієї України. Ми читаємо новини, і нас це мотивує. Ми не можемо здаватися", – сказав Петряк у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F. Петряк з'явився на полі на 85-й хвилині, але не зміг допомогти команді втримати перемогу.
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