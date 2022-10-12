"Команда виглядала дуже добре до останньої секунди матчу. Було дуже багато моментів, могли забити другий гол. Гра складалася важко, але до останньої секунди все було під нашим контролем.

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Якби нам хтось до матчу сказав, що зіграємо 1:1, всі були б задоволеними. Не скажу, що ми не дотерпіли, важко було втримати суперника, який пішов ва-банк.

Як сприйняв 5 доданих хвилин? Було по 5 замін з кожного боку, до того ж були травми, тому справедливо. Останні дні були важкими для всієї України. Ми читаємо новини, і нас це мотивує. Ми не можемо здаватися", – сказав Петряк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F. Петряк з'явився на полі на 85-й хвилині, але не зміг допомогти команді втримати перемогу.

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