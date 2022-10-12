"Команда выглядела очень хорошо до последней секунды матча. Было очень много моментов, могли забить второй гол. Игра складывалась тяжело, но до последней секунды все было под нашим контролем.

Зубков: Теперь Реал – мои клиенты

Если бы нам кто-то до матча сказал, что сыграем 1:1, все были бы довольны. Не скажу, что мы не дотерпели, трудно было удержать соперника, который пошел ва-банк.

Как воспринял 5 добавленных минут? Было по 5 замен с каждой стороны, к тому же были травмы, поэтому справедливо. Последние дни были трудными для всей Украины. Мы читаем новости и нас это мотивирует. Мы не можем сдаваться", – сказал Петряк в комментарии Tribuna.

Напомним, в поединке с мадридцами дончане вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Зубкова, однако пропустили на пятой добавленной минуте от Рюдигера и опустились на третье место турнирной таблицы группы F. Петряк появился на поле на 85-й минуте, но не смог помочь команде удержать победу.

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина