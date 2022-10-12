"До последней секунды все было под нашим контролем": вингер Шахтера разочарован досадной потерей очков в матче с Реалом
Полузащитник "горняков" Иван Петряк недоволен результатом матча со "сливочными" (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Команда выглядела очень хорошо до последней секунды матча. Было очень много моментов, могли забить второй гол. Игра складывалась тяжело, но до последней секунды все было под нашим контролем.
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Если бы нам кто-то до матча сказал, что сыграем 1:1, все были бы довольны. Не скажу, что мы не дотерпели, трудно было удержать соперника, который пошел ва-банк.
Как воспринял 5 добавленных минут? Было по 5 замен с каждой стороны, к тому же были травмы, поэтому справедливо. Последние дни были трудными для всей Украины. Мы читаем новости и нас это мотивирует. Мы не можем сдаваться", – сказал Петряк в комментарии Tribuna.
Напомним, в поединке с мадридцами дончане вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Зубкова, однако пропустили на пятой добавленной минуте от Рюдигера и опустились на третье место турнирной таблицы группы F. Петряк появился на поле на 85-й минуте, но не смог помочь команде удержать победу.
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