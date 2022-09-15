Банер фанатів Селтіка на матчі з Шахтарем

Вболівальники Селтіка та Рейнджерс традиційно мають кардинально різні погляди на важливі політичні події. Смерть королеви Єлизавети ІІ не стала виключенням.

Все було очевидно відразу, коли Рейнджерс змінили у соцмережах лого на чорно-біле та взяли траур, а Селтік не відреагував на втрату монархині ніяк. Історія мала продовження на матчах Ліги чемпіонів.

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УЄФА дозволив британським клубам вшанувати королеву хвилиною мовчання перед поєдинками другого туру. Селтік не скористався цим правом, обмежившись чорними пов'язками на матчі з Шахтарем.

Фани "кельтів" радикальніше висловили свою позицію. На трибунах з'явився банер "До біса корону". Також вони посміялися зі смерті Єлизавети ІІ, згадавши фріка, який вдерся у спальню королеви в 1982-му: "Співчуваємо твоїй втраті, Майкл Феган".

Окрім цього, вболівальники Селтіка протягом матчу з Шахтарем кричали: "Плескай гучніше, якщо ненавидиш королівську сім'ю".

Фани Рейнджерс навпаки провели королеву максимально красиво перед грою з Наполі. Попри заборону УЄФА, переповнений Айброкс після хвилини мовчання а капела виконав гімн God Save the Queen. Рейнджерс свідомо пішли на штраф.

Флешмобом вболівальники перетворили одну трибуну на великий прапор Великобританії, а ще розгорнули великий силует Єлизавети ІІ і надпис "Її величність Королева Єлизавета 1926 – 2022".

Фан-база Селтіка має сильну антиімперську позицію та різко критикує дії Великобританії у Північній Ірландії. Прихильники Рейнджерс навпаки виступають за єдність і вважають себе вірними підданими королівської родини.

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