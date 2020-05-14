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Дніпро пробився до фіналу Ліги Європи 5 років тому – відео найбільшого тріумфу команди Маркевича

10:47 901 Читать на русском
Дніпро пробився до фіналу Ліги Європи 5 років тому – відео найбільшого тріумфу команди Маркевича
Дніпро – Наполі / Фото ФК Дніпро

Сьогодні Дніпро міг святкувати 5-річчя однієї з найважливіших перемог в історії, але, на жаль, святкувати нікому.

58’ Євген Селезньов
 
58’ Євген Селезньов

У півфіналі Ліги Європи сезону 2014/15 Дніпро зустрічався з Наполі.

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Після першого поєдинку в Італії (1:1) невелика перевага була на боці дніпрян. 14 травня 2015-го відбувся матч-відповідь, де українці святкували перемогу завдяки єдиному голу Селезньова.

Нагадаємо, у епічному фінальному матчі Дніпро поступився Севільї (2:3).

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Теги
Наполі Наполі Відеоновини Дніпро Дніпро Дніпро - Наполі Ліга Європи
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