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Днепр пробился в финал Лиги Европы 5 лет назад – видео величайшего триумфа команды Маркевича

10:47 64 Читати українською
Днепр пробился в финал Лиги Европы 5 лет назад – видео величайшего триумфа команды Маркевича
Днепр – Наполи / Фото ФК Днепр

Сегодня Днепр мог праздновать 5-летие одной из важнейших побед в истории, но, к сожалению, праздновать некому.

58’ Евгений Селезнев
 
58’ Евгений Селезнев

В полуфинале Лиги Европы сезона 2014/15 Днепр встречался с Наполи.

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После первого поединка в Италии (1:1) небольшое преимущество было на стороне днепрян. 14 мая 2015-го состоялся ответный матч, где украинцы праздновали победу благодаря голу Селезнева.

Напомним, в эпическом финальном матче Днепр уступил Севильи (2:3).

Дніпро, який ми втратили

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