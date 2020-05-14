Динамо тріумфувало у Кубку володарів Кубків 45 років тому – архівне відео

Київський клуб змагався з нинішньою командою Сергія Реброва.

У фіналі Кубку володарів Кубків Динамо зустрічалось з угорським Ференцварошем. Матч відбувався 14 травня 1975 року у Базелі.

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Кияни розгромили суперника (3:0), а заключний гол у матчі забив майбутній головний тренер збірної України Олег Блохін.

Варто відзначити, що тодішнє Динамо очолював Валерій Лобановський. Це був перший європейський трофей "біло-синіх".

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