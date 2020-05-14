toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Динамо тріумфувало у Кубку володарів Кубків 45 років тому – архівне відео

09:50 932 Читать на русском
Динамо тріумфувало у Кубку володарів Кубків 45 років тому – архівне відео
Олег Блохін / Фото з відкритих джерел

Київський клуб змагався з нинішньою командою Сергія Реброва.

У фіналі Кубку володарів Кубків Динамо зустрічалось з угорським Ференцварошем. Матч відбувався 14 травня 1975 року у Базелі.

Динамо відзначає річницю свого останнього єврокубкового трофея – Блохін і компанія знищили Атлетіко

Кияни розгромили суперника (3:0), а заключний гол у матчі забив майбутній головний тренер збірної України Олег Блохін.

Варто відзначити, що тодішнє Динамо очолював Валерій Лобановський. Це був перший європейський трофей "біло-синіх".

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя

blog_ava
Лідер Олександрії потрапив на радари італійських клубів – скаути вже оцінили українця
11:46
1769
Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Відеоновини Олег Блохін Кубок володарів кубків Валерій Лобановський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу
    Україна — 08:005200 Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу
2
дн
:
2
год
:
38
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук