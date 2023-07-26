"Важко коментувати після такої гри. У першому таймі спочатку десь злякалися суперника. Хоча казали хлопцям, що немає нічого страшного – це такі ж люди, з ними можна та треба грати.

Невдалий дебют СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу з Панатінаїкосом – 1:3

Почали більше грати після пропущеного гола: з'явилися гра, малюнок, моменти. У другій половині теж непогано грали, але пропустили після напівмоментів. Напівмомент – і у нас гол, напівмомент – і у нас гол. Немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна так легко пропускати в матчах з такими командами, давати забивати такі голи. Минулого сезону у нас три пропущені голи після трьох ударів, і зараз знову. Я не розумію. Десь не достукалися до хлопців, не донесли.

Але не скажу, що все втрачено, тому що непогано грали у другому таймі. Хлопці бігли, накривались, були моменти, могли забивати більше. Але втратили пильність та отримали незрозумілі голи.

Не знаю, чи був пенальті. Важко коментувати, треба передивитися. Не бачив там порушення, що треба було його ставити.

Не вважаю, що ми заслуговували на таку поразку. Могли забивати більше одного м'яча. Дуже легко ми дали супернику забити голи.

Чому обрав Кінарейкіна? Яків – молодий голкіпер. Я вибрав його, тому що інші наші воротарі травмовані. Так, до нас приєднався Євген Волинець, але він зіграв за нас лише один тайм. А Яків на зборах показав себе дуже добре. Тому вибір впав на нього", – сказав Кучер у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у номінально домашній грі поступився Панатінаїкосу з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса