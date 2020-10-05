Динамо на своєму сайті опублікувало офіційний лист до міського голови Києва Віталія Кличка.

УЄФА дозволив вболівальникам відвідувати міжнародні матчі – є важливий нюанс

"Біло-сині" вимагають переглянути рішення місцевої влади про заборону доступу глядачів під час проведення футбольних матчів у місті Києві до стабілізації епідемічної ситуації. Нещодавно УЄФА дозволив присутність вболівальників під час єврокубків, при заповнюваності арени до 30%.

Нагадаємо, найближчі зустрічі збірної України проти Німеччини та Іспанії відбудуться на НСК Олімпійський з глядачами.

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