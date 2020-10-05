Динамо звернулось до Кличка з проханням відкрити трибуни НСК Олімпійський на матчі Ліги чемпіонів
Київський клуб намагається отримати додаткову підтримку на домашніх поєдинках ЛЧ,
Динамо на своєму сайті опублікувало офіційний лист до міського голови Києва Віталія Кличка.
УЄФА дозволив вболівальникам відвідувати міжнародні матчі – є важливий нюанс
"Біло-сині" вимагають переглянути рішення місцевої влади про заборону доступу глядачів під час проведення футбольних матчів у місті Києві до стабілізації епідемічної ситуації. Нещодавно УЄФА дозволив присутність вболівальників під час єврокубків, при заповнюваності арени до 30%.
Нагадаємо, найближчі зустрічі збірної України проти Німеччини та Іспанії відбудуться на НСК Олімпійський з глядачами.
Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля