Динамо на своем сайте опубликовало официальное письмо к мэру Киева Виталию Кличко.

УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс

"Бело-синие" требуют пересмотреть решение местных властей о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации. Недавно УЕФА разрешил присутствие болельщиков во время еврокубков, при заполняемости арены до 30%.

Напомним, ближайшие встречи сборной Украины против Германии и Испании пройдут на НСК Олимпийский со зрителями.

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