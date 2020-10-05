Динамо обратилось к Кличко с просьбой открыть трибуны НСК Олимпийский на матчи Лиги чемпионов
Киевский клуб пытается получить дополнительную поддержку на домашних поединках ЛЧ,
Динамо на своем сайте опубликовало официальное письмо к мэру Киева Виталию Кличко.
УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс
"Бело-синие" требуют пересмотреть решение местных властей о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации. Недавно УЕФА разрешил присутствие болельщиков во время еврокубков, при заполняемости арены до 30%.
Напомним, ближайшие встречи сборной Украины против Германии и Испании пройдут на НСК Олимпийский со зрителями.
Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля