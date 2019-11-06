Шахтар U-19 поступився Динамо Загреб U-19 у Юнацькій лізі УЄФА – шанси на плей-офф серйозно знизились

Шахтар U-19 програв Динамо Загреб (0:1) у виїзному матчі 4-го туру Юнацької Ліги УЄФА 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч, як онлайн-трансляція Динамо U-19 – Шахтар U-19 стартував, о 15:00 за київським часом. Попередній поєдинок між цими командами з домінуванням хорватів завершився результативною нічиєю. Після трьох турів "гірники" з двома очками замикали турнірну таблицю групи С, але зберігали шанси на плей-офф. Динамо, яке очолює екс-тренер Карпат Ігор Йовічевіч, мало в активі 5 пунктів та очолювало квартет.

Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Господарі могли відкривати рахунок вже на 4-й хвилині гри. Каріцца знайшов у карному "гірників" Янковіча, а той потужно пробив у дальній кут – Трубін ефектно врятував свою команду, відбивши м'яча ногою. Шахтар відповів суперточною дальньою передачею на Абдулаєва, який втратив шанс вийти на побачення з голкіпером, послизнувшись у відповідальний момент. Оборона Загреба миттєво наздогнала нашого форварда. Відзначимо, що футболісти обох команд довго пристосовувались до мокрого газону – вистачало падінь та кіксів, а м'яч часто-густо просто застрягав у болоті.

На 17-й хвилині прудконогий Каріцца змістився з правого флангу до центру штрафного майданчика і потужно вистрілив над дев'яткою воріт Шахтаря. А вже за мить хорватський штурм продовжився двома заблокованими ударами з небезпечним навісом на далню стійку. Донеччани до середини першого тайму, фактично, лише відбивались. Шипош пробачив "гірників", промахнувшись з лінії воротарського після прострільної передачі Хрвоя. Підопічні Йовічевіча навіть на складному полі добре контролювали сферу та зразково комбінували.

Команда Карраско здебільшого покладалась на лонгболи. Чергове закидання на Бондаренка завершилось небезпечним зіткненням нападника гостей з голкіпером Загреба, який класно читав гру. Ближче до перерви Якуба заблокував удар Каріцци з меж карного, а Трубін впорався з підступною грою п'ятою у виконанні Сайпса. Перші 45 хвилин завершились фантасичним проходом Маріна – обійшов чотирьох "гірників", заробив небезпечний штрафний, який сам же виконав, але Трубін врятував.

Друга половина гри розпочалась так, як завершилась перша – з атак господарів. Шипош вкотре запоров гарний момент, намагаючись пробити в один дотик, а Марін демонстрував феєричний дриблінг, якому бракувало завершального пасу. Якуба прийняв на себе удар Янковіча, а Судаков, не довго думаючи, виніс сферу на кутовий. Шахтар відбивався до 61-ї хвилини, поки Крізманіч не вразив лівий від Трубіна кут з лінії карного. Здавалось, що наш голкіпер повинен був рятувати, але відреагував трохи запізно, проґавивши момент удару.

Пропустивши у власні ворота, команда Карраско не продемонструвала адекватної відповіді. Загреб впевнено контролював гру, навіть суттєво знизивши оберти, тоді як "гірникам" майже нічого не виходило попереду. На 85-й хвилині Шипош програв дуель Трубіну, пробиваючи поміж ніг голкіперу, а вже через хвилину капітан Шахтаря видав божевільний подвійний сейв, діставши постріли господарів з близької відстані. Абудалаєв міг вирвати нічию на 90+3 хвилині, але його удар парирував Кркаліч.

Зазнавши мінімальної поразки, донеччани серйозно ускладнили собі завдання на вихід з групи. Шахтар U-19 залишився на останньому місці з двома очками у активі. Динамо Загреб набрав 8 пунктів та зберіг лідерство. Аталанта після перемоги над Ман Сіті (1:0) йде другою (7 очок), а "містяни" перебувають на третій позиції (4 бали).