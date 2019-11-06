Шахтер U-19 уступил Динамо Загреб U-19 в Юношеской лиге УЕФА – шансы на плей-офф серьезно снизились

Шахтер U-19 проиграл Динамо Загреб (0:1) в выездном матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч, как онлайн-трансляция U-19 – Шахтер U-19, стартовал в 15:00 по киевскому времени. Предыдущий поединок между этими командами с доминированием хорватов завершился результативной ничьей. После трех туров "горняки" с двумя очками замыкали турнирную таблицу группы С, но сохраняли шансы на плей-офф. Динамо, которое возглавляет экс-тренер Карпат Игор Йовичевич, имело в активе 5 пунктов и возглавляло квартет.

Динамо Загреб U-19 – Шахтер U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Хозяева могли открывать счет уже на 4-й минуте игры. Карицца нашел в штрафной "горняков" Янковича, а тот мощно пробил в дальний угол – Трубин эффектно спас свою команду, отбив мяч ногой. Шахтер ответил суперточной дальней передачей на Абдулаева, который упустил шанс выйти на свидание с голкипером, поскользнувшись в ответственный момент. Оборона Загреба мгновенно догнала нашего форварда. Отметим, что футболисты двух команд долго приспосабливались к мокрому газону – хватало падений и киксов, а мяч часто застревал в болоте.

На 17-й минуте быстроногий Карицца сместился с правого фланга в центр штрафной и мощно выстрелил над девяткой ворот Шахтера. А уже через минуту хорватский штурм продолжился двумя заблокированными ударами с опасным навесом на дальнюю стойку. Дончане к середине первого тайма, фактически, только отбивались. Шипош простил "горняков", промахнувшись с линии вратарской после прострельной передачи Хрвоя. Подопечные Йовичевича даже на сложном поле хорошо контролировали сферу и класно комбинировали.

Команда Карраско в основном полагалась на лонгболы. Очередной заброс на Бондаренко завершился опасным столкновением нападающего гостей с голкипером Загреба, который классно читал игру. Ближе к перерыву Якуба заблокировал удар Кариццы из пределов штрафной, а Трубин справился с коварной игрой пяткой в ​​исполнении Сайпса. Первые 45 минут завершились фантасичним проходом Марина – обошел четырех "горняков", заработал опасный штрафной, который сам же исполнил, но Трубин спас.

Второй тайм начался так, как завершился первый – с атак хозяев. Шипош еще раз запорол хороший момент, пытаясь пробить в одно касание, а Марин демонстрировал феерический дриблинг, которому не хватало завершающего паса. Якуба принял на себя удар Янковича, а Судаков, не долго думая, вынес сферу на угловой. Шахтер отбивался до 61-й минуты, пока Кризманич не поразил левый от Трубина угол с линии карного. Казалось, что наш голкипер должен был спасать, но отреагировал немного поздно, пропустив момент удара.

Пропустив в свои ворота, команда Карраско не продемонстрировала адекватного ответа. Загреб уверенно контролировал игру, даже существенно снизив обороты, тогда как у "горняков" почти ничего не получалось впереди. На 85-й минуте Шипош проиграл дуэль Трубину, пробивая между ног голкиперу, а уже через минуту капитан Шахтера выдал сумасшедший двойной сейв, достав выстрелы хозяев с близкого расстояния. Абудалаев мог вырвать ничью на 90+3 минуте, но его удар парировал Кркалич.

Потерпев минимальное поражение, дончане серьезно усложнили себе задачу на выход из группы. Шахтер U-19 остался на последнем месте с двумя очками в активе. Динамо Загреб набрал 8 пунктов и сохранил лидерство. Аталанта после победы над Манчестер Сити (1:0) идет второй (7 очков), а "горожане" находятся на третьей позиции (4 балла).