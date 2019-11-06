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Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

14:51 174 Читать на русском
Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу 6 листопада

Динамо Загреб U-19 приймає Шахтар U-19 в 4-му турі Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19 стартує о 15:00 за київським часом. Гру транслює телеканал "Футбол 2". Після 3-х турів "гірники" з двома очками замикають турнірну таблицю групи С, але зберігають шанси вийти у плей-офф. Динамо, яке очолює екс-тренер Карпат Ігор Йовічевіч, має в активі 5 очок та очолює квартет.

Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА – команда Йовічевіча лідирує в групі

Перший матч між цими командами завершився миром – 1:1. При цьому Шахтар завершував гру в меншості – Егбуджо отримав червону картку, через яку сьогодні не вийде на поле.

Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19: стартові склади команд на матч Юнацької ліги УЄФА:

Динамо Загреб U-19: Кркаліч, Хрвой, Юрішіч, Гвардіол, Шутало, Франіч, Марін, Янковіч, Шипош, Крізманіч, Карріца

Шахтар U-19: Трубін, Козік, Муравський, Якуба, Драмбаєв, Криськів, Очеретько, Судаков, Бондаренко, Абдуллаєв, Мудрик

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Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
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