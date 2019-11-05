Динамо Загреб – Шахтар: Вукоєвіч назвав фаворита матчу

Скаут київського Динамо і тренер збірної Хорватії U-20 Огнєн Вукоєвіч поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб – Шахтар.

"Я давно не грав в Україні, але я не пам'ятаю, щоб Шахтар потрапляв в таку кризову ситуацію. Упевнений, що вони психологічно стурбовані, адже звикли перемагати, досягати цілей, демонструвати силу. У Шахтаря безумовно є проблеми з травмованими. Подивимося, як Луїш Каштру впорається з цією ситуацією. Схоже, що Хочолава замінить Кривцова, а Тете – Коноплянку.

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У Кубку України проти Динамо Марлос грав в центрі, Коноплянка і Тайсон мали максимальну свободу, змінювалися флангами. Але кияни скористалися рецептом від загребського Динамо – нейтралізували суперника високим пресингом і тиском, заслужено перемогли.

Думаю, Шахтар зіграє так само, як і в Харкові. "Гірники" не вміють захищатися. У них в складі дуже багато бразильців, які не можуть змінити звичну філософію гри. Шахтар не може відійти у захист і грати на контратаках, вони полюбляють контролювати гру і створювати моменти за рахунок переваги.

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Загребське Динамо виглядає набагато краще Шахтаря зараз, але потрібно бути обережними, адже у гірників є досвідчені гравці, які можуть використовувати навіть найменший шанс", – зазначив Вукоєвіч в інтерв'ю Sportske.jutarnji.